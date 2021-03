‘Winstgroei van 30 procent in metaal- en mijnbouwindustrie tegen 2022’

Kredietbeoordelaar Moody’s Investors Service voorspelt dat de inkomsten van de mondiale metaal- en mijnbouwindustrie tot en met het eerste kwartaal van 2022 met ongeveer 30 procent zullen stijgen. Dit heeft te maken met het economisch herstel, de stijgende vraag en het krappe aanbod van staal, ijzererts en koper.

Aluminium, nikkel en zink zullen dit jaar een overschot blijven vertonen. Moody’s zegt dat de vraag naar aluminium zich langzamer zal herstellen, terwijl het nikkel- en zinkaanbod zal toenemen naarmate de beperkingen van 2020 afnemen en de productie naar normale niveaus terugkeert.

“Wij zouden onze vooruitzichten wijzigen in stabiel als we denken dat de groei van de geconsolideerde wereldwijde winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (Ebitda) in de komende 12 tot 18 maanden zal vertragen tot tussen de 0% en 10%, en in negatief als wij verwachten dat de geconsolideerde Ebitda zal dalen. De update van februari 2021 van onze mondiale macro-outlook voor 2021 en 2022 geeft aan dat de economieën van de Groep van Twintig (G20) in 2021 gezamenlijk met 5,3% zullen groeien en in 2022 met 4,5%, na een krimp van 3,3% in 2020.”

Het bureau voor beleggersdiensten heeft zijn raming voor de groei van het bruto binnenlands product van China voor 2021 bijgesteld naar 7,5% – tegen 7% eerder – en naar 5,5% in 2022. Ondanks een sterker dan verwachte economische activiteit in de tweede helft van 2020 zal het herstel in de G20 dit jaar ongelijkmatig en onvolledig blijven door de beperkte activiteit in reizen en toerisme, aldus Moody’s.