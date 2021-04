Duitse ruwstaalproductie stijgt met 21,9% in maart

De Duitse ruwstaalproductie steeg in maart met 21,9% jaar-op-jaar tot 3,8 miljoen mt, het hoogste niveau in bijna vier jaar, aldus de Duitse staalfederatie WV Stahl. De aanzienlijke maandelijkse verandering is te wijten aan de onderbroken productie als gevolg van het slechte weer in februari, dat de levering van grondstoffen aan de staalfabrieken belemmerde. De verandering op jaarbasis bedroeg 14,8% omdat de productie een jaar geleden begon stil te vallen als gevolg van de pandemie.



De productie van ruwstaal via de hoogovenroute steeg met 13,7 procent op jaarbasis tot 2,6 miljoen mt, terwijl de productie via vlamboogovens met 17,2 procent op jaarbasis steeg tot 1,2 miljoen mt. In het eerste kwartaal van 2021 steeg de ruwstaalproductie met 3,2 procent op jaarbasis tot 10,2 miljoen mt. De productie van ruwijzer steeg in maart met 10,7 procent op jaarbasis tot 2,3 miljoen mt, terwijl de warmgewalste productie met 11,9 procent steeg tot 3,4 miljoen mt. De periode januari-maart 2021 vertoonde een stijging van 3,3 procent tot 6,5 miljoen ton voor ruwijzer en 9,2 miljoen ton voor warmgewalste staalproducten, een stijging van 5,3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De markt voor platte staalproducten heeft vooral te lijden onder materiaaltekorten omdat het maanden duurt voordat met name hoogovens weer op volle toeren draaien als gevolg van sluitingen en een lagere bezettingsgraad van de productiecapaciteit. S&P Global Platts heeft van bronnen vernomen dat de stijging van de staalproductie in maart niet voelbaar is geweest op de spotmarkt, omdat die volumes ofwel snel zijn geabsorbeerd ofwel nog niet zijn doorgesijpeld naar de markt.

Uit de laatste gegevens van de Duitse vereniging van staalhandelaren BDS blijkt dat de voorraden plat staal het laagste punt hebben bereikt sinds het begin van de metingen, waarbij de cijfers voor maart bij de Duitse voorraadhouders 1,05 miljoen mt bedroegen. Materiaaltekorten dreven ook de prijzen voor warmgewalst breedband verder op tot Eur960/mt EXW Ruhr, volgens de dagelijkse Platts-beoordeling voor HRC Noord-Europa, een stijging van Eur5/mt dag op dag 21 april. De prijs voor warmgewalst breedband steeg sinds juni vorig jaar met Eur564/mt tot de hoogste prijs ooit, terwijl de Europese staalproducent ArcelorMittal de aanbiedingen voor warmgewalst breedband voor de zesde keer sinds begin maart verhoogde tot Eur1000/mt in heel Europa.