Eerste nominaties OOM-awards 2021 zijn bekend

Met de bekendmaking van 3 metaalbedrijven in Zuid-Holland zijn de eerste ondernemingen bekend die gaan strijden om de OOM-award 2021. De OOM-awards zijn de onderscheidingen voor de meest actieve metaal-leerbedrijven in Nederland. De eerste nominaties zijn uitgereikt aan: ARCO metaal in Boskoop, HTC parking & security in Waddinxveen en Logiqs in Maasdijk. In de komende maanden worden de genomineerde bedrijven in de andere regio’s bekendgemaakt.

Alle genomineerden zijn het erover eens: opleiden van nieuwe mensen absolute noodzaak

De krapte op de arbeidsmarkt maakt het meer dan ooit nodig om jonge mensen te interesseren in techniek en ze een passende opleiding aan te bieden. Alle genomineerde bedrijven onderstrepen dit belang. Om ook op langere termijn over voldoende kwalitatief geschoolde medewerkers te kunnen beschikken, is het van het allergrootste belang nu mensen op te leiden. De genomineerde ondernemingen hebben de nominaties verdiend door veel opleidings- en stageplekken beschikbaar te stellen en de leerlingen intensief te begeleiden. Lees hier meer over de OOM-awards.