Verwacht tekort aan Chinees magnesium bedreigt aluminiumproductie op korte termijn

European Aluminium, de belangenvereniging van de Europese Aluminiumfabrikanten, luidt de noodklok omdat de productie van aluminium op korte termijn bedreigd wordt door een tekort aan magnesium. De grootste producent ter wereld van magnesium is China, daar is echter de productie drastisch teruggeschroefd in de strijd om het verlagen van de energieconsumptie. Gevolg is dat de productie van magnesium dermate ver is teruggevallen dat op dit moment alleen nog maar goed aan de lokale behoefte voldaan kan worden. De export naar de overige landen zal tot een minimum terugvallen en daardoor de productie van aluminium, en dus vele arbeidsplaatsen over de hele wereld, bedreigen.

European Aluminium roept regeringen in Europa op om beleid te creƫren waardoor Europa minder afhankelijk van China wordt

In een recent verschenen position paper roept European Aluminium de regeringen in Europa op om nieuw beleid te ontwikkelen en implementeren waardoor de Europese aluminiumfabrikanten minder afhankelijk worden van de productie van magnesium in China. De laatste magnesiumfabriek in Europa werd in 2001 gesloten omdat deze niet meer rendabel was als gevolg van dumppraktijken van magnesium door China. Op dit moment dicteert China met een wereldmarktaandeel van 87% de magnesiummarkt. 45% van de totale magnesiumproductie in China is bestemd voor de Europese markt die weer voor 95% van de totale Europese aluminiumproductie nodig is.

Als gevolg van de productieverlaging in China lopen de prijzen voor magnesium sterk op en wordt de traditionele productieketting verstoord. De voorraad magnesium is op dit moment nog genoeg voor ongeveer twee maanden aluminiumproductie. Mocht er op korte termijn geen verbetering komen in de levering van magnesium dan ziet het ernaar uit dat diverse industrieƫn zoals de aluminiumproductie, maar ook de automotive en staalindustrie, de productie drastisch moeten verminderen dan wel stilleggen.