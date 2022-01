Optimisme in de industrie daalt maar is nog altijd zeer groot vergeleken met langjarig gemiddelde

Het CBS heeft vandaag de cijfers gepubliceerd met betrekking tot het sentiment onder de ondernemers in de industrie in de maand januari. Hoewel de uitkomsten van het onderzoek minder goede cijfers toont dan een maand ervoor, is er nog altijd sprake van een zeer positief sentiment. Zeker wanneer het vergeleken wordt met het langjarig gemiddelde. Het vertrouwen in januari 2022 kwam uit op 9,0 tegen 10,2 in december 2021. Wanneer we deze cijfers afzetten tegen het langjarige gemiddelde van 0,8 wordt duidelijk dat ondernemers in de industrie nog altijd in een positieve mood zitten.

Producentenvertrouwen in de metaal iets afgenomen

Het producentenvertrouwen is gebaseerd op een drietal parameters: de verwachte bedrijvigheid, de orderpositie en de voorraden gereed product. De eerste twee parameters scoorden in de afgelopen maand positief, alleen over de voorraden gereed product hadden de ondernemers een neutraal gevoel. Wanneer we kijken naar de cijfers voor de metaal dan zien we dat het vertrouwen iets is afgenomen. In januari scoorde de metaal 8,4 tegen 9,1 in de maand ervoor. De bezettingsgraad van machines en installaties in de industrie was 3,6 procentpunt hoger dan de bezetting in januari 2021.