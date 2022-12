Aftredend Metaalunie voorzitter Fried Kaanen geeft nuttige tips bij afscheidsinterview

Aftredend Metaalunie voorzitter Fried Kaanen kijkt in zijn afscheidsinterview in Metaal + Techniek niet alleen terug op de bewogen jaren die hij sinds zijn aantreden in 2014 heeft meegemaakt, maar geeft de ondernemers in de MKB-metaalsector ook nog waardevolle tips mee om in een sterk veranderende wereld te overleven en sterker te worden. Kern van zijn betoog aan de ondernemers in het MKB is om vooral alert te zijn en keuzes te maken. Hij speelt daarbij in op het helder maken van de sterktes en zwaktes die een onderneming heeft. Om in de toekomst te kunnen overleven en groeien moeten ondernemingen keuzes maken en de unieke kwaliteiten optimaal benutten.

Samenwerken met leveranciers, klanten en branchegenoten noodzaak

MKB-ondernemingen zijn onderdeel in een proces waarbij ieder bedrijf een schakel is. Het is daarom belangrijk om de samenwerking op te zoeken met leveranciers en klanten maar soms ook om met concurrenten. Het optimaal benutten van de toegevoegde waarde en de productiecapaciteit van een onderneming is alleen dan mogelijk. De kracht die deze samenwerking oplevert, is in de toekomst noodzakelijk om onderdeel te blijven van het totale proces. Daarnaast hebben ondernemers te maken met meer dan gemiddeld stijgende energie-, loon- en materiaalkosten. Niet iedere onderneming is in staat deze kosten door te berekenen. Door de aandacht op verduurzaming te leggen, is het mogelijk om de effecten van de gestegen kosten te dempen. Lees hier het hele interview.