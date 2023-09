Afzetprijzen in de industrie dalen minder hard in augustus

Het CBS heeft de gegevens gepubliceerd met betrekking tot de ontwikkelingen van de afzetprijzen in de industrie over de maand augustus 2023. Uit de cijfers blijkt dat de prijzen minder hard zijn gedaald dan in de maand ervoor. In juli daalden de afzetprijzen nog met 7,7 procent vergeleken met de prijzen een jaar eerder tegen 5,1 procent in de maand augustus. Belangrijke oorzaak van de daling van de afzetprijzen is de ontwikkeling van de olieprijzen die een zware stempel drukken op de gemiddelde afzetprijzen in de industrie. De laatste maanden neemt de daling van de olieprijzen echter af vergeleken met de prijzen een jaar eerder.

Afzetprijzen metaalproducten dalen minder snel dan gemiddeld

Wanneer we kijken naar de afzetprijzen van metaalproducten dan zien we dat deze weliswaar gedaald zijn maar met een daling van 2,5 procent duidelijk onder het gemiddelde van de Nederlandse industrie liggen.

Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie op korte termijn dan zien we een stijging van de prijzen van 1,3 procent vergeleken met de maand juli. De prijzen op de binnenlandse markt namen met 1,3 procent toe, op de buitenlandse markt was dit 1,4 procent.