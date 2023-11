Nieuwe verduurzamingsplannen bij Tata Steel zijn soberder en kunnen invloed hebben op de kwaliteit van het staal

Tata Steel heeft bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een aangepast duurzaamheidsplan ingediend met als doel “schoon, groen en circulair” staal te produceren in de IJmond. Het bedrijf, dat bekend staat als een grote CO2-uitstoter met regionale overlast, streeft ernaar vanaf 2030 staal te produceren met aardgas en waterstof op een kleinschaligere wijze dan eerder voorgesteld. Het doel is om jaarlijks 5 miljoen ton minder CO2 uit te stoten in IJmuiden, met een focus op het verminderen van overlast voor omwonenden.

Het oorspronkelijke plan uit 2021, de “waterstofroute”, omvatte de vervanging van een hoogoven door twee nieuwe installaties en een moderne elektrische boogoven. Dit bleek echter te kostbaar. Het herziene plan van Tata beoogt nu de vervanging van een hoogoven en de cokesfabriek door één DRP-installatie en een oudere versie van de elektrische boogoven vanaf 2030. Hierdoor kan meer schroot als grondstof worden ingezet, wat een circulaire stap lijkt, maar de kwaliteit van het staal verlaagt.

Om de overlast voor omwonenden te verminderen, plant Tata vanaf 2030 overkappingen over grondstoffen zoals ertsen en een DeNOx-installatie die de stikstofuitstoot tegen 2025 met 80% moet verminderen. Ceo Hans van den Berg beschouwt dit als een verbetering en benadrukt een grotere installatie, meer schrootgebruik en aanpak van fijnstof- en stikstofuitstoot.

Het plan is gedeeltelijk goedgekeurd door de aandeelhouder in India, maar is aangepast na het recente RIVM-rapport dat gezondheidsrisico’s koppelde aan de uitstoot van Tata. Den Haag zal het plan bestuderen, en gesprekken zullen plaatsvinden voor een maatwerkovereenkomst tussen de overheid en Tata. Deze overeenkomst en vergunningen zijn vereist voor een definitieve investeringsbeslissing, waarbij Tata herhaalt dat financiële steun van de overheid noodzakelijk is, verwijzend naar investeringen in Europese concurrenten. De implementatie van het herziene plan brengt desondanks een miljardeninvestering met zich mee.