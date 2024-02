Afzetprijzen industrie dalen minder hard in december 2023

Het CBS heeft de ontwikkelingen van de afzetprijzen in de Nederlandse industrie over de maand december gepubliceerd. De cijfers laten zien dat de prijzen in de laatste maand van vorig jaar gedaald zijn met 3,1 procent vergeleken met dezelfde periode in 2022. De daling is minder sterk dan in november 2023 en er lijkt langzaam een einde te komen aan de dalingen van de laatste maanden. Belangrijke oorzaak van de daling is de verdere daling van de olieprijzen. De prijzen van producten van de aardolie-industrie lagen 7,7 procent lager dan in december 2022 en zijn hiermee voor een belangrijk deel de oorzaak van de daling van de afzetprijzen van de totale industrie.

Ontwikkelingen afzetprijzen metaalproducten gelijk aan totale industrie

Met een daling van 3,1 procent ontwikkelen de prijzen van metaalproducten in lijn met de afzetprijzen van de totale industrie. Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkelingen van de afzetprijzen op korte termijn dan zien we dat de prijzen in december met 1,2 procent gedaald zijn vergeleken met de maand ervoor. Vooral de prijzen op de binnenlandse markt namen af (-1,5 procent).