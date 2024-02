Toekomst Zinkproducent Nyrstar in Budel ongewis

De toekomst van zinkfabrikant Nyrstar is onduidelijk nu de fabriek voor de tweede keer in twee jaar de productie heeft stilgelegd. De hoge energieprijzen en een ongelijk speelveld ten opzichte van producenten in andere Europese landen maken het voor de fabrikant onrendabel om te produceren. Zinkproducent Nyrstar stapte 50 jaar geleden als één van de eerste producenten over op een proces op basis van elektriciteit in plaats van steenkolen. Het milieuvoordeel hiervan is evident, maar maakt de onderneming meteen één van ’s lands grootste afnemers van elektriciteit. De onderneming maakt hiervoor gebruik van groene stroom en daar ligt het grootste probleem voor de onderneming.

Afschaffing compensatieregeling zorgt voor ongelijk speelveld