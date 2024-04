Andere schoolkeuze havisten biedt kans voor MKB-maakbedrijven

Uit cijfers van DUO blijkt dat steeds meer havo-leerlingen de overstap van 4-havo naar het mbo maken. In 3 jaar tijd groeide dit aantal van 3545 leerlingen in 2020 naar 8080 leerlingen in 2023. Deze verrassende ontwikkeling kan een positief effect hebben op de grote druk die al jarenlang op de arbeidsmarkt voor MKB-maakbedrijven ligt. Het grote tekort aan vakmensen kan door gerichte voorlichting en samenwerking met onderwijsinstellingen aangepakt worden. Door leerlingen tijdig te interesseren voor technische opleidingen kan een belangrijke stap gezet worden om het potentieel op de arbeidsmarkt in de nabije toekomst te vergroten en daarmee de ontwikkeling van de sector te versterken.

De recent gestarte sectorcampagne ‘Metaaltechnologie maakt je wereld’ vervult een belangrijke rol in het promoten van beroepen in de MKB-maakindustrie. De campagne toont de vele mogelijkheden die studenten hebben in de metaal en de rol die metaalbedrijven spelen bij de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan. Door actief samen te werken met onderwijsinstellingen moeten zoveel mogelijk havo-leerlingen de keuze maken voor technische opleidingen waar de MKB-maakindustrie om zit te springen.