Afzetprijzen in de industrie dalen minder snel in maart dan in de afgelopen 10 maanden

Uit cijfers van het CBS is duidelijk geworden dat de afzetprijzen in de industrie in maart met 0,9 procent zijn gedaald. Dit is de kleinste daling sinds 10 maanden en een bevestiging van de trend die erop duidt dat de prijsontwikkeling langzaam maar zeker positief wordt. De ontwikkeling van de prijs van een vat ruwe olie speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie. In maart steeg de prijs van een vat ruwe olie met meer dan 5 procent. De prijs van producten van de aardolie-industrie daalden echter met 1,1 procent in maart.

Afzetprijzen van metaalproducten daalden sterk

Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkeling van de afzetprijzen in de belangrijkste bedrijfsklassen dan zien we een sterke daling van 4,5 procent in de klasse Metaalproducten. De prijsontwikkeling bij de klasse Machine was daarentegen positief met een stijging van bijna 5 procent.

Wanneer gekeken wordt naar de prijsontwikkeling op korte termijn dan zien we een stijging van de afzetprijzen met 0,4 procent vergeleken met februari. Deze stijging kwam voor 0,3 procent op het conto van de prijzen op de buitenlandse markt en 0,6 procent op de binnenlandse markt.