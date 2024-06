Sentiment onder ondernemers in de industrie is opnieuw verbeterd

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het vertrouwen onder de producenten in de industrie in mei sterk is verbeterd vergeleken met een maand eerder. Hoewel het vertrouwen nog wel onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar lag, was er sprake van een verbetering van -3,6 in april naar -2,8 in mei. Het langjarige gemiddelde ligt op -1,3.

Producenten zijn hoopvol over verwachte bedrijvigheid

Het producentenvertrouwen is gebaseerd op een drietal deelindicatoren: de verwachte productie, de orderpositie en de voorraden gereed product. De deelindicator ‘verwachte productie’ was in mei positief. Het aandeel producenten dat verwacht dat hun productie in de komende drie maanden zal toenemen, is groter dan het aantal ondernemers dat een daling verwacht. De andere twee deelindicatoren waren nog wel negatief, maar de producenten waren minder negatief over de deelindicator ‘orderpositie’.

Wanneer gekeken wordt naar het vertrouwen in de belangrijkste branches dan zien we een verdeeld beeld. De ondernemers in de branche ‘basismetaal en metaalproducten’ waren minder negatief dan in de maand april. Het vertrouwen steeg van -5,8 naar -3,5.