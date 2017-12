"CEO wil nu haast maken met fusie Tata Steel en ThyssenKrupp"

We hebben hier op Metaalkrant de fusieperikelen tussen het Duitse ThyssenKrupp en het Brits-Nederlandse Tata Steel Europe van begin af aan met regelmaat verslagen. En ondanks dat er veel kritiek is op de plannen, wordt in die berichtgeving het signaal steeds sterker dat de besprekingen in een vergevorderd stadium zijn beland. Deze week liet Reuters weer een opmerkelijk verhaal verschijnen. Hierin vertellen bronnen rond ThyssenKrupp, dat topman Heinrich Hiesinger na twee jaar praten, in september de fusie wil kunnen aankondigen. Hij staat onder druk van investeerders om de fusie rond te maken.

“Het fiscaal jaar eindigt in september. Hiesinger wil dan een verhaal kunnen houden dat de fusie er komt. Lukt dat niet, dan is dat een zware nederlaag voor hem,” zo vertelt een anonieme vakbondsbestuurder. Een bron uit de bancaire wereld bevestigt dit: “Hij heeft er teveel tijd in geïnvesteerd, om het plan nu nog te laten mislukken.” Duitse vakbonden zijn fel gekant tegen de plannen, maar laten achter de schermen weten niet veel tegen het plan te kunnen beginnen. Bestuurders van Tata Steel en ThyssenKrupp willen volgens Reuters niet reageren.