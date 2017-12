Rio Tinto wil volledig gerobotiseerde mijn

Rio Tinto zal aankomend jaar bij haar raad van bestuur toestemming vragen om een “intelligente” ijzerertsmijn te ontwikkelen voor een bedrag van $2,2 miljard. Bij de Koodaideri-ijzerertsmijn zullen technologieën zoals robots en treinen zonder bestuurder en vrachtwagens volledig worden geïntegreerd op één locatie, stelde Rio Tinto afgelopen week. “Er is een haalbaarheidsstudie gedaan om naar de economische aspecten van de ontwikkeling van de Koodaideri-mijn in de Pilbara-regio van de staat West-Australië te kijken,” vertelt Chief Executive Chris Salisbury aan Reuters. Rio Tinto extraheert jaarlijks meer dan 300 miljoen ton erts in Australië, waarmee het na de Braziliaanse gigant Vale de op één na grootste ijzererts mijnbouwer ter wereld is. “We zullen al onze technologieën op één plek samenbrengen in een mijn die speciaal is gebouwd om die technologieën toe te passen,” aldus Salisbury. “We noemen het onze intelligente mijn.”

De Koodaideri-mijn zou in 2021 ongeveer 40 miljoen ton per jaar kunnen produceren, en zou volgens Salisbury op een later tijdstip kunnen worden uitgebreid tot 70 miljoen ton of meer. Het project past in de strategie van Rio Tinto om erts op maat te produceren met het ijzergehalte dat klanten van staalfabrieken nodig hebben, in plaats van simpelweg zoveel mogelijk te investeren in mijnbouw. IJzererts was goed voor meer dan twee derde van Rio Tinto’s $6.064 miljard omzet afgelopen jaar.

Het bedrijf liet onlangs haar eerste autonome ijzerertstrein lopen, over een afstand van bijna 100 km als onderdeel van haar Autohaul-project. Het bedrijf runt al veel van zijn mijn-, transport- en havenlogistiek vanuit een operationeel centrum op 1500 km afstand in Perth.