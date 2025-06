Stilstand is geen optie: Metaalunie en FME waarschuwen voor gevolgen kabinetsval

De val van het kabinet heeft geleid tot scherpe reacties vanuit de technologische industrie en de MKB-maaksector. Zowel Theo Henrar, voorzitter van FME, als Mark Helder, voorzitter van Koninklijke Metaalunie, maken zich zorgen over de bestuurlijke verlamming die dreigt in een tijd waarin Nederland juist daadkracht nodig heeft.

Volgens Henrar verkeert Nederland in een cruciale fase, waarin geopolitieke spanningen, hoge energieprijzen en een vastlopende stikstof- en zorgcrisis vragen om helder leiderschap. “Nederland heeft geen tijd voor politieke spelletjes,” stelt hij. “De technologische industrie staat klaar om te leveren – van duurzame energie tot hightech innovatie – maar zonder stabiel bestuur blijven oplossingen uit.”

Die zorg wordt gedeeld door Helder. Ook hij ziet het vertrouwen van ondernemers in de politiek verder afbrokkelen. “Deze situatie is om moedeloos van te worden,” zegt hij. “Juist nu er keuzes nodig zijn op terreinen als arbeidsmarkt, energietransitie en infrastructuur, ontbreekt een duidelijke koers.”

Beide voorzitters benadrukken dat stilstand geen optie is. Terwijl andere landen hun industrie versterken en investeren in strategische autonomie, lijkt Nederland vast te lopen in intern gekibbel. Henrar spreekt over een “roestend slot” dat het land belemmert, Helder waarschuwt dat uitstel en onzekerheid de toekomstbestendigheid van de maakindustrie ondermijnen.

De organisaties roepen de Tweede Kamer op om haar verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen door lopende trajecten voort te zetten, maar ook door in gesprek te blijven met ondernemers. Investeringen in defensie, innovatie, productiviteit en het verlagen van energieprijzen zijn volgens hen essentieel voor het verdienvermogen van Nederland.

De boodschap vanuit de sector is helder: zonder stabiliteit en samenwerking staat niet alleen de industrie, maar ook de brede economie op het spel.