Een kwart van de Nederlandse bedrijven heeft in grote of zeer grote mate schade geleden door noodsituaties, zoals uitval van stroom of internet. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tegelijkertijd verwacht één op de drie bedrijven dat de kans op een noodsituatie de komende tijd groot of zeer groot is.

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