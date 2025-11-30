Aluminiumschroot werd jarenlang vooral gezien als een waardevolle reststroom. Die tijd lijkt voorbij. Steeds meer landen beschouwen schroot inmiddels als een strategische grondstof die essentieel is voor de eigen industrie, de energietransitie en de leveringszekerheid van kritieke materialen. Daardoor verschuift de aandacht van vrije handel naar het veiligstellen van nationale voorraden.Lees verder
De Nederlandse industrie heeft in april een duidelijke groeiversnelling laten zien. Volgens nieuwe cijfers van het CBS lag de kalendergecorrigeerde productie 4,7 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Daarmee noteert de sector de sterkste groei sinds langere tijd en zet het herstel van de afgelopen maanden door.Lees verder
De Nederlandse maakindustrie kan een veel grotere bijdrage leveren aan de versterking van Defensie dan nu het geval is. Dat stellen Koninklijke Metaalunie en MKB-Nederland op basis van nieuw onderzoek naar de rol van het mkb binnen de defensieketen. Volgens het onderzoek leveren momenteel ongeveer 300 mkb-bedrijven direct aan Defensie, terwijl ruim 3.000 andere maakbedrijven relatief snel zouden kunnen aansluiten.Lees verder
De Nederlandse industrie heeft in mei de sterkste groei laten zien sinds 2022. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nevi Inkoopmanagersindex (PMI), die steeg van 54,4 naar 55,9. Daarmee bereikte de sector het hoogste niveau in bijna vier jaar.Lees verder
De Nederlandse industrie heeft in het eerste kwartaal van 2026 opnieuw meer omzet geboekt dan een jaar eerder. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag de industriële omzet 2,3 procent hoger dan in dezelfde periode van 2025. Opvallend daarbij is dat de groei volledig uit het buitenland kwam. De binnenlandse omzet daalde, terwijl de export juist toenam.Lees verder
De Europese aluminiumindustrie werkt aan een ingrijpende verduurzaming van haar productieprocessen. Brancheorganisatie European Aluminium presenteerde deze week een innovatieagenda waarin zes technologische routes worden beschreven die moeten leiden tot een klimaatneutrale sector in 2050. Daarmee wil de industrie inspelen op de groeiende vraag naar aluminium voor onder meer elektrische voertuigen, duurzame energie, bouw en digitale […]
Europa wil de komende decennia fors meer aluminium uit recycling halen, maar de sector loopt daarbij tegen een hardnekkig probleem aan: vervuiling van aluminiumlegeringen. Daardoor verdwijnt een groot deel van het gerecyclede aluminium nog altijd in toepassingen met een lagere waarde, terwijl de vraag naar hoogwaardig gerecycled materiaal juist sterk groeit.Lees verder
De technieksector trekt opnieuw aan de bel over het groeiende tekort aan vakmensen. In aanloop naar het Kamerdebat over arbeidsmarktbeleid op 28 mei heeft de Techniekcoalitie – bestaande uit onder meer Koninklijke Metaalunie, FME, Techniek Nederland en Bouwend Nederland – gezamenlijk aandacht gevraagd voor structurele knelpunten op de arbeidsmarkt. Volgens de organisaties komt de uitvoering van grote maatschappelijke opgaven steeds verder onder druk te staan als er onvoldoende technici beschikbaar zijn.Lees verder
Een kwart van de Nederlandse bedrijven heeft in grote of zeer grote mate schade geleden door noodsituaties, zoals uitval van stroom of internet. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tegelijkertijd verwacht één op de drie bedrijven dat de kans op een noodsituatie de komende tijd groot of zeer groot is.Lees verder
De geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten beginnen steeds duidelijker door te werken in de mondiale aluminiummarkt. China profiteert daarvan zichtbaar. In april steeg de Chinese export van aluminium en aluminiumproducten met ongeveer 15 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee kwam het exportvolume uit op circa 598.000 ton, het hoogste niveau sinds eind 2024.Lees verder
De toekomst van het vmbo en praktijkonderwijs stond afgelopen week op de agenda van de Tweede Kamer. Voor de MKB-maakindustrie leverde dat debat volgens Koninklijke Metaalunie meerdere positieve signalen op. Vooral de aandacht voor toegankelijk techniekonderwijs, regionale samenwerking en de aansluiting op de arbeidsmarkt sluit aan bij de zorgen die in de sector al langer leven.Lees verder
De Nederlandse industrie produceerde in maart 1,7 procent meer dan in maart 2025. Daarmee lag de kalendergecorrigeerde productie bijna 2 procent hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS. In de helft van de onderliggende branches was sprake van groei.Lees verder
De mondiale handelsspanningen werken steeds nadrukkelijker door in de Nederlandse technologische industrie. Dat blijkt uit een recente enquête van FME onder 156 bedrijven. Waar de effecten eerder vooral indirect zichtbaar waren, worden de gevolgen nu concreter in investeringen, productie en financiële prestaties.Lees verder
De afzetprijzen in de Nederlandse industrie lagen in maart 2026 gemiddeld 1,2 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee is sprake van de eerste stijging sinds vijf maanden, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De ontwikkeling markeert een omslag na een periode van dalende producentenprijzen.Lees verder
De Nederlandse mkb-maakindustrie zet stappen op het gebied van digitalisering en automatisering, maar de verwachte productiviteitswinst blijft vooralsnog uit. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Midpoint Brabant, REWIN, FME, Koninklijke Metaalunie en Fontys Hogeschool. De conclusie is duidelijk: de bereidheid is aanwezig, maar de impact blijft nog beperkt.Lees verder
De economische stemming in de Nederlandse MKB-maakindustrie is in het eerste kwartaal van 2026 verslechterd. Dat blijkt uit de nieuwste Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie. Vooral orderdruk, dalende winstgevendheid en oplopende kosten maken het voor ondernemers een lastige tijd.Lees verder
De uitstroom van technisch talent uit de maakindustrie kan worden beperkt door nauwere samenwerking tussen bedrijven en defensie. Dat stelt Koninklijke Metaalunie op basis van recente initiatieven binnen de sector.Lees verder
De mondiale aluminiummarkt verschuift niet alleen door duurzaamheid, maar steeds nadrukkelijker door beleid. Met name het Europese Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) versnelt de beweging richting gerecycled aluminium en meer gesloten ketens.Lees verder
De geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten beginnen steeds duidelijker door te werken in de internationale aluminiummarkt. Waar de regio traditioneel een belangrijke rol speelt in de productie van primair aluminium, zorgen onzekerheid en verstoringen in de aanvoerketen nu voor verschuivingen in handelsstromen. China lijkt hiervan te profiteren door zijn exportpositie te versterken.Lees verder
De Nederlandse industrie heeft in februari 2026 minder geproduceerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. De kalender-gecorrigeerde productie lag 0,7 procent lager dan in februari 2025. Daarmee laat de sector een terugval zien na een maand waarin nog sprake was van groei. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.Lees verder