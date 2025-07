MKB-metaal raakt klem tussen verduurzamingsambities en praktische belemmeringen

De verduurzaming van het Nederlandse bedrijfsleven is in volle gang, maar veel MKB-ondernemers in de metaalindustrie ervaren dat de ondersteuning vanuit de overheid onvoldoende aansluit op hun realiteit. Dat concludeert Koninklijke Metaalunie, die stelt dat de uitvoerbaarheid van verduurzamingsbeleid beter moet aansluiten op de praktijk van de metaalwerkplaats.

Hoewel de sector bereid is stappen te zetten richting een duurzamer bedrijfsmodel, blijken tal van obstakels een rem te vormen. Netcongestie is daarbij een opvallende en urgente factor. Bedrijven die willen investeren in elektrische ovens, laadinfra of zonne-energie lopen in veel regio’s tegen de grenzen van het stroomnet aan. Aansluitingen worden vertraagd of capaciteit wordt zelfs geweigerd, waardoor duurzame ambities on hold komen te staan.

Daarnaast is het speelveld van subsidies en regelingen complex en versnipperd. Er is geen centraal loket, en veel ondernemers missen tijd of kennis om te bepalen welke regeling bij hun situatie past. Met name kleinere metaalbedrijven, zoals in de verspaning, constructie of plaatbewerking, hebben moeite met het opstellen van plannen of het aanvragen van subsidies – laat staan met het uitvoeren ervan.

De Metaalunie constateert ook dat de huidige beleidsinstrumenten vaak generiek zijn en onvoldoende rekening houden met de diversiteit binnen het MKB. Het Nationaal Groeifonds, waarin verduurzaming een rol speelt, blijkt bijvoorbeeld lastig toegankelijk voor metaalbedrijven met beperkte innovatiecapaciteit of projectervaring.

Toch blijkt er veerkracht in de sector: ondernemers zoeken elkaar op in regionale netwerken, schakelen met leveranciers of nemen kleinere stappen waar dat wél kan. Maar om echt tempo te maken, is beleid nodig dat niet alleen ambitieus is, maar ook werkbaar.