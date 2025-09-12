Kabinet erkent: productiviteitsverhoging nu cruciaal voor verdienkracht van het MKB

Minister Karremans van Economische Zaken heeft onlangs de langverwachte Arbeidsproductiviteitsagenda gepresenteerd tijdens een werkbezoek aan Metaalunielid Vernooy Vacuum Engineering in Nieuwegein. De boodschap is helder en dringend: Nederland moet werk maken van productiviteitsverhoging om zijn concurrentiekracht én verdienvermogen te behouden.

Voor de Koninklijke Metaalunie betekent dit een belangrijke stap in de goede richting. Voorzitter Mark Helder spreekt van een “steun in de rug”: jarenlang hamerde de vereniging al op het belang van arbeidsproductiviteit voor de maakindustrie. Nu erkent de politiek de urgentie en komt het kabinet met een integrale agenda.

Helder benadrukt dat het niet enkel draait om technologische innovatie. Een duurzame aanpak vraagt ook aandacht voor scholing, leven lang ontwikkelen, financieringsmogelijkheden en het versterken van regionale en nationale ecosystemen. Alleen zo kunnen Nederlandse maakbedrijven toekomstbestendig blijven en het tekort aan technische vakmensen het hoofd bieden.

De stagnerende arbeidsproductiviteit ondermijnt de positie van het mkb-metaal – en daarmee de Nederlandse economie. Met de klimaattransitie en de vergrijzing als extra uitdagingen wordt de druk op rendement en inzet van personeel alleen maar groter. Een integrale aanpak, zoals voorgesteld in de agenda, is daarom onmisbaar.

Toch waakt Metaalunie voor vrijblijvendheid. De stap van beleidsplan naar concrete uitvoering moet nu volgen. Helder pleit voor nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zoals TU Delft en TNO, en ziet in Teqnow – het eigen kenniscentrum van Metaalunie – een belangrijke schakel in die praktijkgerichte aanpak.

Het kabinet kiest hiermee duidelijke koers: productiviteit is de pijler onder duurzame verdienkracht, en méér dan een technologische zet. Het vraagt om systemische vernieuwing. Voor de metaalbranche markeert deze agenda het beginpunt van een noodzakelijke versnellingsslag.