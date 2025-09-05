Herstel in de maakindustrie: grootste productiestijging in vijftien maanden

In augustus heeft de Nederlandse productiesector de sterkste productiegroei laten zien in vijftien maanden tijd, zo blijkt uit de recent gepubliceerde Nevi PMI®-cijfers. De PMI bleef onveranderd op 51,9, waarmee voor de derde maand op rij verbetering van de bedrijfsomstandigheden werd gemeld.

De productieomvang trok in augustus duidelijk aan, met een stapsgewijze versnelling ten opzichte van juli. Het aantal nieuwe orders nam eveneens toe, al verliep de stijging minder uitgesproken. Dit kwam mede doordat de buitenlandse orderinstroom vrijwel stagneerde, in tegenstelling tot juli, toen de export nog sterke groeicijfers liet zien. Desondanks vertoont de productie de hoogste toename sinds mei 2024.

Ook op de arbeidsmarkt was een belangrijke ontwikkeling waarneembaar: de banengroei was de sterkste sinds december 2022. Bedrijven vulden hun capaciteit aan om achterstanden in te lopen waardoor de hoeveelheid onafgewerkt werk daalde en voor het eerst sinds lange tijd tekorten werden teruggedrongen.

Tegelijkertijd bleven bedrijven hun inkoopactiviteiten terugschroeven en verminderden voorraadposities, in lijn met de strategie van optimalisatie en kostenbesparing. De afname in materiaalinkoop was beperkt, maar leidde wel weer tot een daling in de voorraadniveaus.

De aanbodzijde van de ketens bleef onder druk staan. Materiaal schaarsten en vertragingen bij leveranciers verlengden levertijden, terwijl de inkoopkosten opliepen. Deze kostendruk leidde tot een duidelijke verhoging van de verkoopprijzen, de hoogste in vier maanden.

Ondanks de gemengde signalen, blijft het ondernemersvertrouwen voor de komende twaalf maanden positief. Toch is het optimisme gedempt: het vertrouwen daalde naar het laagste niveau in vier maanden en blijft relatief onder het lange-termijngemiddelde.