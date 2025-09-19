Reactie Koninklijke Metaalunie op Prinsjesdag: ga nu van plannen naar duurzame aanpak

Met de Prinsjesdagbesluiten van september 2025 lijkt het kabinet gehoor te geven aan de oproep van Koninklijke Metaalunie: méér focus op arbeidsproductiviteit, concurrentievermogen én verduurzaming in de Nederlandse MKB-maakindustrie. Maar voorzitter Mark Helder waarschuwt dat plannen zonder concrete uitvoering onvoldoende zijn: “Niet alleen woorden maar ook daden zijn nu nodig.”

De metaalsector heeft zich in de afgelopen jaren stevig ontwikkeld, maar ziet groei stagneren. Volgens de Metaalunie Economische Barometer Q2 2025 dalen orders en staat winst onder druk. Bovendien zakte Nederland op de internationale concurrentie-index van plek 4 naar plek 10 – een teken dat herstel nodig is.

Het demissionaire kabinet beschrijft prioriteiten die aansluiten bij de wensen van de Metaalunie: verheffen van de (hoog-)technologische maakindustrie, vermindering van regeldruk, ruimte voor ondernemerschap én verhoging van arbeidsproductiviteit. Helder benadrukt dat de regeldruk “een muur” vormt waar ondernemers dagelijks tegenaan lopen, en dat de tijd voor investeringen onmisbaar is.

In reactie op deze kabinetsplannen zet Metaalunie in op een integrale, oplossingsgerichte aanpak: niet louter lobbyen maar ook concrete oplossingen aandragen. Daarbij is samenwerking met kennisinstellingen zoals TNO en TU Delft essentieel, zoals al zichtbaar in eerdere samenwerkingen rond circulaire instrumenten zoals de CESI Supply Tool.

De kernvraag luidt nu: kan het Nederlandse mkb-maakbedrijf de ommezwaai maken van plannen naar duurzame uitvoering? Voorzitter Helder pleit daarvoor voor duidelijkheid, continuïteit en investeringszekerheid vanuit de politiek. Alleen dan ontstaat de stabiliteit die nodig is om technologische vernieuwing en ketensamenwerking effectief te benutten, waardoor Nederland sterker, innovatiever en weerbaarder wordt.