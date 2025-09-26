Novelis en The Future is Neutral zetten in op aluminium met >95% gerecycled materiaal in de auto-industrie

Novelis en The Future is Neutral (een initiatief van Renault en SUEZ) gaan gezamenlijk werken aan een belangrijke verduurzamingsslag binnen de automobielindustrie. Hun doel: aluminium plaatmateriaal produceren dat voor minstens 95% bestaat uit gerecycled materiaal, waarbij meer dan de helft daarvan afkomstig is van post-consument-schroot.

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een nieuwe visie op grondstoffen

De automobielsector staat onder druk: wetgeving, milieu-eisen én maatschappelijke verwachtingen dwingen tot drastische vermindering van CO₂-uitstoot én slimme benutting van grondstoffen. Aluminium, als relatief licht en recyclebaar materiaal, speelt daarbij een cruciale rol. Producenten hebben echter vaak te maken met beperkingen: kwaliteitseisen, beschikbaarheid van geschikt schroot, en de technische uitdagingen rond recyclingprocessen.

Voor Novelis is deze samenwerking onderdeel van hun bredere ‘3×30 vision’ waarin het streven naar een hoog aandeel gerecycled materiaal in hun producten tegen 2030 centraal staat. Door de samenwerking met partners die gespecialiseerd zijn in de circulaire economie voor voertuigen, hopen ze afvalstromen beter te benutten en de input voor nieuw aluminium steeds duurzamer te maken.

Uitdagingen én kansen

Een belangrijke uitdaging blijft het verzamelen, scheiden en verwerken van voldoende hoogwaardige, zuivere aluminium schroot — vooral uit auto’s die aan het einde van hun levensduur zijn. De aanwezigheid van coatings, verbindingstechnieken, legeringen, en verschillende types aluminium maken dat proces complex.

Toch biedt de stap enorme voordelen

Een besparing van energie vergeleken met primair aluminium, waardoor de CO₂-voetafdruk aanzienlijk daalt.

Sterkere circulariteit in de supply chain, wat helpt om afhankelijkheid van primaire aluminiumproductie te verkleinen.

Mogelijkheden voor automakers om te voldoen aan strengere regelgeving voor emissie en materiaalgebruik.

De samenwerking tussen Novelis en The Future is Neutral is een belangrijke stap richting een duurzamere toekomst voor metaalgebruik in voertuigen. Het streven naar ≥95% gerecycled aluminium laat zien dat circulaire eisen niet langer slechts idealen zijn, maar concrete bedrijfsdoelen. Of deze ambitie ook gerealiseerd kan worden zal afhangen van technologische verfijning én de mate waarin beleid, markt en industrie elkaar versterken.

Bron: alcircle.com