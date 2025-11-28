Nederlandse energie-infrastructuur knelt: maakindustrie onder druk door netcongestie

De druk op de Nederlandse energie-infrastructuur blijft toenemen. Zowel Metaalunie als FME vragen opnieuw aandacht voor de gevolgen van netcongestie voor de maakindustrie. Door een gebrek aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet komen uitbreidingsplannen van bedrijven in gevaar en stagneert de verduurzaming.

Vooral in regio’s met een vol elektriciteitsnet merken bedrijven de gevolgen. Nieuwe aansluitingen worden niet altijd toegekend en bestaande aansluitingen kunnen vaak niet worden verzwaard. Hierdoor loopt onder meer de elektrificatie van productieprocessen vertraging op. Ook ondernemers die actief zijn in groeimarkten zoals warmtepompen, windenergie of CO₂-opslag merken dat verdere opschaling lastig wordt. De beperkte netcapaciteit werkt daarmee door in de gehele keten van de maakindustrie.

Metaalunie wijst op de behoefte aan praktisch toepasbare maatregelen om de druk op het net te verlichten. Het versoepelen van de Flex-e regeling, bedoeld om flexibel vermogen beter te benutten, kan volgens de organisatie bijdragen aan meer ruimte voor bedrijven. Zo zou de regeling ook toegankelijk moeten worden voor ondernemingen met kleinere aansluitingen tot 100 kW en voor bedrijven die op meerdere locaties actief zijn. Daarnaast wordt gepleit voor het herzien van veiligheidsmarges op het net en het bevorderen van regionale initiatieven op bedrijventerreinen.

FME benadrukt dat de huidige energie-infrastructuur achterloopt bij de ambities van Nederland. Naast het elektriciteitsnet gaat het om waterstofleidingen, warmtenetten en CO₂-transport. Investeringen in deze netwerken zouden volgens de organisatie noodzakelijk zijn om innovaties in de industrie mogelijk te maken en het concurrentie­vermogen op peil te houden. Het huidige tempo van uitbreiding zou onvoldoende zijn om aan de toekomstige industriële vraag te voldoen.

Hoewel betrokken partijen verschillende oplossingen aandragen, is duidelijk dat de infrastructuur een belangrijke factor wordt voor de groei van de sector. Zolang de capaciteit op veel plaatsen beperkt blijft, zullen bedrijven keuzes moeten maken in hun productie, investeringen en planning.

De verwachting is dat netcongestie ook de komende jaren een structureel aandachtspunt blijft voor de maakindustrie. Brancheorganisaties blijven daarom ontwikkelingen nauw volgen en roepen op tot blijvende focus op betrouwbaarheid en beschikbaarheid van energie-infrastructuur.