De uitstroom van aluminium-schroot uit Europa neemt in razend tempo toe, met zichtbaar effect op de Europese recycling-keten. Volgens cijfers van AL Circle is de export van schroot uit de EU gestegen van circa 937 800 ton (waarde $1 mld) in 2020 naar ongeveer 1,25 miljoen ton (waarde $2,34 mld) in 2024.

De belangrijkste afnemers bevinden zich buiten Europa, met name in Azië. Deze verschuiving wordt mede gedreven door wijzigingen in de internationale handelsvoorwaarden. Zo maakten de Amerikaanse importheffingen onder §232 de aanvoer van schroot aantrekkelijker ten opzichte van primaire producten, wat Europese schrootstromen richting het oosten of Westen deed versnellen.

Voor Europese recyclebedrijven betekent deze ontwikkeling een verslechterde grondstoffen­positie. Terwijl schroot van Europa naar buitenland stroomt, blijven verwerkende bedrijven in Europa met een krappere aanvoer geconfronteerd. Daarbovenop waarschuwen brancheverenigingen voor de mogelijke impact: naar schatting staat circa €40 mrd omzet en meer dan 25.000 directe banen in de sector op het spel.

Als reactie op deze trend onderzoekt de Europese Unie de invoering van export­beperkingen op aluminium­schroot. De maatregel is bedoeld om het beschikbare volume binnen Europa te houden en de recyclings­capaciteit te ondersteunen. Er zijn op dit moment echter geen concrete details of tijdlijnen bekend gemaakt voor het instellen van de exportbeperking.

Voor het Nederlandse metaal-MKB, dat vaak afhankelijk is van secundair aluminium voor productie of verwerking, is deze ontwikkeling van belang. Het beschikbare volume van schroot kan de komende periode meer onder druk komen te staan, hetgeen effect kan hebben op leveringszekerheid en inkoopmogelijkheden.

De komende maanden zullen uitwijzen of een ingreep in schroot­export daadwerkelijk tot stabilisatie leidt — en hoe de Europese recycling-keten zich daartoe kan voorbereiden.

Bron: alcircle.com