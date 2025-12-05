Afzetprijzen Nederlandse industrie vrijwel stabiel in oktober

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie bleven in oktober 2025 vrijwel gelijk ten opzichte van een jaar eerder. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalden de prijzen met 0,1 % in vergelijking met oktober 2024, na een stijging van 0,6 % in september.

Het beeld op maandbasis laat voor oktober een lichte daling zien: de afzetprijzen lagen 0,5 % lager dan in september. Op de buitenlandse markt viel de daling uit op 0,7 %, terwijl voor de binnenlandse markt een daling van 0,1 % werd gemeten.

Binnen bedrijfsklassen zijn er aanzienlijke verschillen te zien. Voor de klasse metaalproducten noteerde de CBS een prijsstijging van 2,2 % ten opzichte van een jaar eerder. Machines zagen een stijging van 1,2 %, terwijl de chemische industrie juist een daling van 3,3 % rapporteerde.

Volgens het CBS hangt deze stabilisatie sterk samen met de ontwikkeling van de olieprijs. In oktober kostte een vat ruwe North Sea Brent circa € 55, ruim 20 % minder dan een jaar eerder. Aangezien de olieprijs doorwerkt in bedrijven via energie- en transportkosten, helpt dit bij het dempen van prijsdruk.

Voor de Nederlandse metaalverwerkende sector is het nieuws dat de prijzen voor metaalproducten stijgen opgemerkt: het staat in contrast met het algemene neutrale beeld in de industrie. Tegelijkertijd illustreert het hoe divergent de ontwikkelingen binnen verschillende industriebranches zijn.

De komende periode zal uitwijzen of deze prijsstabilisatie zich handhaaft of dat nieuwe dynamieken — zoals stijgende energie- of grondstofkosten — de industriële prijsontwikkeling opnieuw in beweging brengen.