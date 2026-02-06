Coalitieakkoord onderstreept belang van MKB-maakindustrie

Het recent gepresenteerde coalitieakkoord plaatst de Nederlandse MKB-maakindustrie nadrukkelijk in het hart van het economisch beleid. De sector wordt benoemd als essentiële drager van het verdienvermogen, de strategische autonomie en de werkgelegenheid in Nederland. Voor branches als metaalbewerking, machinebouw en industriële toelevering betekent dit dat hun maatschappelijke en economische betekenis explicieter wordt erkend dan in eerdere beleidsdocumenten.

Volgens Koninklijke Metaalunie sluit deze positionering aan bij de structurele uitdagingen waar maakbedrijven al langere tijd mee worden geconfronteerd. In het akkoord is aandacht voor thema’s als concurrentiekracht, innovatie en verduurzaming, waarbij wordt onderkend dat juist MKB-bedrijven een sleutelrol spelen in de uitvoering. Tegelijkertijd blijft het uitgangspunt dat beleid voorspelbaar en uitvoerbaar moet zijn om investeringen daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Energie vormt een belangrijk onderdeel van het akkoord. Betaalbaarheid en leveringszekerheid worden expliciet genoemd als randvoorwaarden voor een toekomstbestendige industrie. Voor veel metaalbedrijven, die afhankelijk zijn van stabiele en concurrerende energieprijzen, is dit een doorslaggevende factor. De internationale concurrentiepositie blijft hierbij een aandachtspunt, zeker in vergelijking met landen waar energieprijzen structureel lager liggen of waar staatssteun een grotere rol speelt.

Ook regeldruk en administratieve lasten krijgen aandacht. Het coalitieakkoord onderkent dat de stapeling van nationale en Europese regelgeving de uitvoerbaarheid voor MKB-ondernemingen onder druk zet. Vereenvoudiging, betere afstemming en realistische implementatietermijnen worden genoemd als noodzakelijke voorwaarden om ondernemers ruimte te geven om te ondernemen in plaats van te administreren.

De arbeidsmarkt vormt een tweede structureel knelpunt dat in het akkoord wordt benoemd. De krapte aan technisch personeel blijft een rem op groei en innovatie binnen de maakindustrie. Het akkoord legt nadruk op vakmanschap, technisch onderwijs en leven lang ontwikkelen. Daarnaast wordt gewezen op het belang van productiviteitsgroei, onder meer door digitalisering, automatisering en procesinnovatie, om de afhankelijkheid van schaarse arbeid te verminderen.

Fiscaal en investeringsbeleid maken eveneens deel uit van het bredere kader. Het coalitieakkoord benadrukt het belang van stabiliteit en voorspelbaarheid voor ondernemers. Voor metaalbedrijven, waar investeringen in machines, automatisering en verduurzaming vaak kapitaalintensief en langjarig zijn, is continuïteit in beleid van groot belang bij het nemen van strategische beslissingen.

Hoewel het coalitieakkoord op veel punten nog nadere uitwerking behoeft, is de toonzetting richting de MKB-maakindustrie duidelijk. De sector wordt neergezet als structurele pijler van de economie, waarbij het uiteindelijke effect sterk zal afhangen van de concrete invulling van beleid in de komende kabinetsperiode.