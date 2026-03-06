Oorlog in Golfregio stuwt aluminiumprijs op

De oorlog in Iran begint merkbare gevolgen te krijgen voor de wereldwijde aluminiumvoorziening. Door de blokkade van de Straat van Hormuz hebben inmiddels twee aluminiumsmelterijen in de Golfregio hun leveringen stopgezet. De verstoring in de aanvoerketen heeft de aluminiumprijs op de Londense metaalbeurs LME in korte tijd doen stijgen tot het hoogste niveau sinds april 2022.

De Golfstaten spelen een belangrijke rol in de mondiale aluminiumproductie. Landen als Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn samen goed voor ongeveer 8% van de wereldwijde productie. Wanneer China buiten beschouwing wordt gelaten, loopt dat aandeel zelfs op tot circa 23%. Een groot deel van het geproduceerde aluminium in deze regio is bestemd voor export, onder meer naar Europa en Azië.

De blokkade van de Straat van Hormuz treft producenten op twee fronten. Enerzijds kunnen zij hun aluminium niet meer exporteren, anderzijds stokt de aanvoer van alumina, de belangrijkste grondstof voor aluminiumproductie. Als gevolg daarvan hebben onder meer Qatalum in Qatar en Alba in Bahrein hun leveringen al tijdelijk stopgezet.

De impact is direct zichtbaar op de markt. De prijs voor een driemaandscontract aluminium op de LME steeg naar ruim 3.300 dollar per ton, een stijging van meer dan 3,5% op één dag. Daarbovenop komt voor Europese afnemers een regionale premie die inmiddels boven de 400 dollar per ton ligt.

De spanningen komen bovendien op een moment dat de aluminiumvoorraad wereldwijd al relatief krap was. Door eerdere productiebeperkingen en handelsmaatregelen werd voor 2026 al een tekort verwacht. De huidige verstoringen kunnen dat tekort verder vergroten en uiteindelijk leiden tot leveringsproblemen voor onder meer de auto-industrie en producenten van drankblikjes.

Zelfs wanneer de situatie in de regio snel stabiliseert, kan het maanden duren voordat smelterijen weer volledig operationeel zijn. Het opnieuw opstarten van aluminiumproductie is een complex proces dat doorgaans zes tot acht maanden in beslag neemt.

Voor Europese industrieën die sterk afhankelijk zijn van aluminiumimport kan de situatie daardoor nog geruime tijd gevolgen hebben voor beschikbaarheid en prijsontwikkeling.

Bron: Financieel Dagblad