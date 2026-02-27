Amerikaanse importheffingen blijven bron van onzekerheid voor Nederlandse maakindustrie

De uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over de importheffingen op staal en aluminium zorgt niet voor de duidelijkheid waar de industrie op had gehoopt. Volgens zowel Koninklijke Metaalunie als FME blijft de juridische en politieke onzekerheid rond de Amerikaanse handelsmaatregelen bestaan.

Supreme Court of the United States heeft zich uitgesproken over de bevoegdheden van de Amerikaanse president bij het instellen van importheffingen. Daarmee is echter niet automatisch een einde gekomen aan de bestaande tarieven of aan de mogelijkheid om nieuwe handelsmaatregelen te treffen. Voor Europese en dus ook Nederlandse bedrijven betekent dit dat het speelveld onvoorspelbaar blijft.

Voor de Nederlandse metaal- en technologiesector zijn de gevolgen concreet. Exporteurs naar de Verenigde Staten blijven te maken houden met heffingen, aanvullende administratieve lasten en onzekerheid over contracten en prijsafspraken. Dat raakt niet alleen producenten van halffabricaten, maar ook toeleveranciers in de keten, van plaatbewerking tot machinebouw. In een sector die sterk internationaal verweven is, werken dit soort handelsmaatregelen snel door in marges en investeringsbeslissingen.

Metaalunie wijst op het belang van stabiele handelsrelaties en een gelijk speelveld. FME benadrukt daarnaast dat Europese en nationale overheden zich actief moeten inzetten om de concurrentiepositie van de industrie te beschermen. In een periode waarin bedrijven al te maken hebben met hoge energieprijzen, personeelstekorten en investeringen in verduurzaming, komt langdurige handels-onzekerheid daar bovenop.

De uitspraak in de Verenigde Staten markeert daarmee geen eindpunt, maar een nieuw hoofdstuk in een handelsdossier dat de internationale maakindustrie al jaren bezighoudt. Voor ondernemers in het mkb-metaal blijft het zaak ontwikkelingen nauwgezet te volgen en waar mogelijk risico’s in contracten en ketenspreiding te beperken.