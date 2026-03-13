Industriële productie start 2026 met lichte plus

De Nederlandse industrie is het nieuwe jaar begonnen met een lichte productiegroei. In januari lag de kalendergecorrigeerde productie 1,1 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ook ten opzichte van de voorgaande maand nam de productie toe. Vergeleken met december 2025 steeg de industriële productie in januari met 0,4 procent. Daarmee zet de industrie de gematigd positieve ontwikkeling voort die in de laatste maanden van vorig jaar zichtbaar werd.

De groei is echter niet in alle industriële sectoren even sterk. In ongeveer de helft van de onderliggende branches lag de productie hoger dan een jaar eerder, terwijl in andere sectoren nog sprake was van een daling. De sector metaalproducten was één van deze sectoren met een daling van 2% ten opzichte van januari 2025. Al met al wijzen de ontwikkelingen erop dat het herstel binnen de industrie nog ongelijk verdeeld is.

Het sentiment onder industriële ondernemers blijft bovendien voorzichtig. Volgens het CBS was het producentenvertrouwen in februari negatiever dan een maand eerder. Producenten waren met name minder positief over de verwachte bedrijvigheid in de komende maanden. Ook het oordeel over de orderportefeuille bleef relatief terughoudend.

De industriële productie geldt als een belangrijke graadmeter voor de economische ontwikkeling. De lichte groei in januari suggereert dat de industriële activiteit zich stabiliseert na een periode van zwakkere productie. Tegelijkertijd laat het verslechterde producentenvertrouwen zien dat bedrijven nog altijd rekening houden met een onzekere economische omgeving.

Voor veel industriële bedrijven blijven factoren zoals internationale vraag, energieprijzen en geopolitieke ontwikkelingen bepalend voor de verdere ontwikkeling van de productie in de komende maanden. Daarmee blijft het beeld van de industrie voorlopig gemengd: een voorzichtige productiegroei, maar met aanhoudende onzekerheid over het tempo van herstel.