Maakindustrie zet in op structurele samenwerking en digitale integratie

De Nederlandse maakindustrie heeft tijdens de TechniShow/ESEF 2026 in Utrecht het manifest ‘Samen bouwen aan een toekomstbestendige Nederlandse maakindustrie’ ondertekend. Onder meer Brainport Industries, FME, Koninklijke Metaalunie, NEVAT en TNO verbinden zich hiermee aan een gezamenlijke aanpak om het industriële systeem te versterken. Het manifest geldt als concrete uitwerking van het rapport van Peter Wennink en markeert de stap van visie naar uitvoering.

Centraal in het manifest staan vier uitgangspunten: één digitaal fundament voor de maakindustrie, het gebruik van open standaarden, structurele data-uitwisseling in ketens en versterking van de internationale concurrentiekracht door gezamenlijke innovatie. Deze uitgangspunten zijn gericht op een geïntegreerde aanpak waarin bedrijfsprocessen leidend zijn en digitale technologie ondersteunend.

Aanleiding voor het initiatief is de huidige praktijk waarin machines en softwaresystemen, zoals ERP-, MES- en planningssystemen, vaak nog als afzonderlijke eilanden functioneren. Dit beperkt volgens de betrokken partijen de schaalbaarheid en innovatiekracht. Door procesgedreven digitale integratie moeten productie, planning, kwaliteit en logistiek beter op elkaar aansluiten. Daarbij wordt ingezet op standaardisatie van processen en gegevensstructuren, ondersteund door bijvoorbeeld een gedeelde realtime datalaag.

De ondertekenaars positioneren het manifest nadrukkelijk als startpunt van een doorlopend samenwerkingsprogramma. In aanloop naar de ondertekening is samengewerkt tussen bedrijven, brancheorganisaties en kennisinstellingen om tot concrete verbeteragenda’s te komen. Bedrijven kunnen zich op dit moment aansluiten door medeondertekening.

De samenwerking vindt plaats tegen de achtergrond van een mondiale markt waarin industriële clusters in Azië en de Verenigde Staten fors investeren in digitalisering en ecosysteemvorming. De Nederlandse maakindustrie wil haar positie versterken door interoperabele standaarden te bevorderen en productie- en innovatievermogen duurzaam in Europa te verankeren.

Volgens de initiatiefnemers is een digitaal geïntegreerd industrieel ecosysteem van groot belang voor het Nederlandse verdien- en innovatievermogen. Met het manifest onderstreept de sector de ambitie om via gezamenlijke uitvoering haar concurrentiepositie structureel te versterken.