Ondanks sterk gedaalde productie in Nederlandse industrie zijn producenten minder negatief dan hun collega’s in de EU

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de Nederlandse industrie in het tweede kwartaal van dit jaar 9,5 procent minder hebben geproduceerd dan het jaar ervoor. Hiermee scoort Nederland het één na slechts in de hele EU. De gemiddelde dagproductie in de gehele Europese Unie daalde met 0,2 procent. De daling in de Nederlandse industrie wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de sterk dalende productie in de machine-industrie en de chemische industrie. Ondanks deze sterke daling is de gemiddelde dagproductie in de industrie echter nog altijd hoger dan de gemiddelde dagproductie voor de Covid-periode.

Nederlandse producenten in de industrie kijken positiever naar de toekomst

De sterke afname van de gemiddelde dagproductie zorgt al geruime tijd voor een minder positief sentiment bij de Nederlandse industrie. Na enkele maanden van daling is het producentenvertrouwen in de maand september gestabiliseerd op -4,8. Vergeleken met het vertrouwen in de gehele Europese Unie en onze buurlanden Duitsland en België scoort Nederland echter goed. Het seizoensgecorrigeerde producentenvertrouwen was hier respectievelijk; -9,0, -13,8 en -19,5.