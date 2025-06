Sterke stijging aluminiumvoorraden LME: ruis of relevant signaal?

De voorraden aluminium op de London Metal Exchange (LME) zijn in juni plotseling sterk toegenomen. Binnen twee weken kwam er ruim 300.000 ton bij – een opvallende ontwikkeling die vragen oproept over het evenwicht tussen vraag en aanbod op de wereldmarkt.

Een groot deel van de aanvoer komt uit Maleisië, met name uit magazijnen in Port Klang. Het gaat vermoedelijk om materiaal dat eerder buiten de beurs om werd opgeslagen en nu opnieuw in het LME-systeem wordt ingebracht. Zulke bewegingen zijn vaak het gevolg van strategisch voorraadbeheer door handelshuizen, eerder dan van een fundamentele verschuiving in de marktvraag.

De aluminiumprijs op de LME reageerde nauwelijks op het nieuws, wat erop wijst dat de markt deze toename niet direct beschouwt als teken van een zwakkere vraag. De fysieke beschikbaarheid in Europa blijft bovendien beperkt, zeker voor specifieke legeringen en kwaliteiten. Daarmee lijkt de voorraadstijging eerder een administratieve dan een economische correctie.

Voor mkb-bedrijven in de metaalverwerkende industrie onderstreept deze ontwikkeling de complexiteit van de internationale grondstoffenmarkt. De zichtbare voorraden op beurzen als de LME geven slechts een deel van het verhaal weer. Regionale beschikbaarheid, logistiek en contractuele afspraken spelen minstens zo’n grote rol.

Hoewel de stijging van de LME-voorraden op korte termijn geen directe impact lijkt te hebben op prijs of beschikbaarheid, laat het wel zien hoe snel marktindicatoren kunnen verschuiven – en hoe lastig het blijft om op basis daarvan betrouwbare conclusies te trekken. Zeker voor bedrijven met beperkte inkoopvolumes is waakzaamheid geboden bij het interpreteren van wereldwijde voorraadcijfers.

Bron: reuters.com