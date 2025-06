FME juicht Kamersteun voor lagere netkosten en gelijk speelveld toe

FME heeft met enthousiasme gereageerd op de recente steun in de Tweede Kamer voor verlaging van netkosten en het herstel van de zogenoemde Volume Correctie Regeling (VCR). De motie van leden Flach en Grinwis krijgt brede politieke steun en richt zich op verlichting van de torenhoge elektriciteitskosten voor industriële grootverbruikers.

De situatie was schrijnend: Nederlandse grootverbruikers ontvingen tot 2023 jaarlijks ongeveer € 250 miljoen korting via VCR, en tevens € 200 miljoen via de IKC-regeling. Na Europese rechtspraak werd Nederland in 2024 het enige land dat deze regelingen liet vervallen. Het gevolg? Nederlandse bedrijven betaalden twee tot drie keer meer voor stroom dan hun collega’s in België, Duitsland en Frankrijk. Deze kostenlast leidde tot vertraging in verduurzaming, stilleggingen en zelfs bedrijfsverplaatsingen.

Theo Henrar, voorzitter van FME, benadrukt dat zonder inspanningen om de netkosten te verlagen, de Nederlandse industrie structureel achterop raakt. “Zonder positieve businesscase loopt de industrie zowel economisch als klimaatstrategisch vast”.

De aangenomen motie roept het kabinet op snel een alternatief te ontwikkelen voor VCR. De Tweede Kamer, gesteund door partijen van GroenLinks tot FVD, onderkent dat eerlijke concurrentie cruciaal is voor investeringsklimaat en verduurzaming.

Achtergrondonderzoeken van PwC en CIEP, mede geïnitieerd door FME, bevestigen dat de huidige kosten niet houdbaar zijn en dat regelherstel dringend is.

Al met al mag geconcludeerd worden dat de motie een belangrijk signaal is. Voor MKB-metaalbedrijven ligt er eindelijk perspectief op lagere energiekosten – een factor die van grote invloed is op investeringskeuzes, productiekosten en duurzaamheid. Of het kabinet daadwerkelijk de beloofde aanpassingen doorvoert, zal cruciaal zijn voor het concurrentievermogen van de Nederlandse maakindustrie.