Overname U.S. Steel door Nippon Steel afgerond: staalgigant op basis van politieke voorwaarden

De overname van U.S. Steel door het Japanse Nippon Steel is definitief rond. Daarmee komt er een formeel einde aan een lang en politiek beladen proces dat begon in december 2023, toen Nippon haar plannen voor de aankoop van het iconische Amerikaanse staalbedrijf aankondigde. Wat begon als een industriële fusie groeide uit tot een geopolitieke kwestie, waarbij zowel vakbonden als de Amerikaanse presidenten zich ermee bemoeiden.

De deal – een overname voor 55 dollar per aandeel – werd aanvankelijk geblokkeerd door president Biden op grond van nationale veiligheidsrisico’s. Tegelijkertijd was er stevige kritiek van de machtige United Steelworkers-vakbond. Toch kwam het er uiteindelijk van, mede dankzij een opmerkelijke constructie: de Amerikaanse overheid behoudt via een zogeheten ‘golden share’ invloed op belangrijke strategische besluiten binnen U.S. Steel. Zo heeft het Witte Huis voortaan vetorecht op bijvoorbeeld verplaatsing van banen naar het buitenland, wijziging van de bedrijfsnaam of overnames van concurrenten.

Het akkoord omvat ook een voorwaade dat een meerderheid van de bestuursleden Amerikaans staatsburger is en dat er een onafhankelijke bestuurder wordt benoemd namens de Amerikaanse overheid.

De overname krijgt vorm in een tijd waarin nationale veiligheid en industriële autonomie steeds vaker centraal staan in internationale handelsbetrekkingen. Voor de Amerikaanse metaalindustrie betekent het dat een buitenlandse partij als Nippon weliswaar eigenaar is, maar onder strikte Amerikaanse voorwaarden.

Nippon Steel heeft toegezegd om 11 miljard dollar te investeren in U.S. Steel voor 2028. Volgens een studie die in opdracht van U.S. Steel werd uitgevoerd, zou de deal 100.000 banen beschermen of creëren – direct en indirect.