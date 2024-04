Productie in Nederlandse industrie daalde in februari met meer dan 2 procent, kortetermijnontwikkeling echter positief

Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de ontwikkeling van de productie in de Nederlandse industrie in februari gepubliceerd. Vergeleken met dezelfde periode in 2023 is sprake van een teruggang van 2,3 procent. Dit is daarmee de zevende maand op rij dat er sprake is van een teruggang. Er was sprake van een productiedaling in meer dan de helft van de branches. De productie in de branche Metaalproducten bleef onveranderd vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De branche behoorde daarmee tot de positieve uitschieters.

Producenten in maart iets negatiever ondanks positieve kortetermijnontwikkeling

Het sentiment onder de ondernemers in de industrie was in maart negatiever dan in de maand ervoor. De ondernemers waren minder te spreken over de verwachte bedrijvigheid en hun voorraden. Opvallend is daarom de kortetermijnontwikkeling in de industrie. Vergeleken met de maand januari was er sprake van een stijging van de productie met 1,4 procent.

De ontwikkelingen in de voor Nederland belangrijke Duitse industrie zijn vergelijkbaar met de Nederlandse industrie. Vergeleken met de maand februari in 2023 was er sprake van een daling van de productie (-5,4 procent), maar de kortetermijnontwikkeling was positief (+1,8 procent).