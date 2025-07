MKB-maakindustrie balanceert tussen exportkansen en geopolitieke druk

Voor de Nederlandse MKB-maakindustrie blijft 2025 een jaar vol onzekerheden. Dat blijkt uit recente sectoranalyses van ING en ABN AMRO, waarin wordt onderstreept hoe geopolitieke spanningen, stijgende invoerheffingen en instabiele toeleveringsketens de internationale positie van exportgerichte metaalbedrijven onder druk zetten. Vooral kleinere producenten ervaren directe gevolgen in hun orderportefeuilles, zo blijkt uit gesprekken met Koninklijke Metaalunie.

De Verenigde Staten – goed voor ongeveer 7% van de totale export van Nederlandse maakbedrijven – vormen een opvallend voorbeeld. Aan het begin van het jaar zorgde ‘frontloading’ nog voor een tijdelijke opleving in bestellingen vanuit de VS, maar inmiddels is die impuls weggeëbd. Door aanhoudende onzekerheid over handelstarieven en markttoegang haken veel Amerikaanse klanten af of stellen hun orders uit. Voor veel metaal-MKB’ers maakt dat het lastig concurreren op prijs en levertijd, zeker in een markt waar flexibiliteit steeds belangrijker wordt.

Tegelijkertijd bieden opkomende markten wel degelijk nieuwe kansen. Handelsverdragen met landen als Mexico, Mercosur-staten en delen van Azië openen deuren voor bedrijven die zich onderscheiden met technische expertise, innovatiekracht en leverbetrouwbaarheid. Dat vraagt om een gerichte strategie en durf om uit traditionele exportpaden te stappen.

Ondersteuning bij internationalisering is daarbij onmisbaar. Organisaties als RVO en Koninklijke Metaalunie ondersteunen bedrijven met marktinformatie, subsidies en handelsmissies. Voor veel MKB’ers vormt dat een waardevolle ingang in onbekende markten. Toch blijft het speelveld grillig: mondiale ontwikkelingen laten zich moeilijk voorspellen en politieke invloeden wegen zwaar mee in investeringsbeslissingen.

Wat resteert is een gemengd beeld. Enerzijds druk op bestaande afzetmarkten, anderzijds perspectief in nieuwe regio’s. Voor metaalbedrijven met internationale ambities is 2025 geen makkelijk, maar mogelijk wél bepalend jaar. Het vermogen om te schakelen, risico’s te spreiden en partners te vinden, maakt het verschil tussen afwachten en aanhaken.