Eerste positieve PMI sinds juni 2024: voorzichtig herstel maakt zich meester van de productiesector

Na twaalf maanden van harde krimp toont de NEVI PMI voor de Nederlandse productiesector in juni weer herstel: de index steeg van 49,0 in mei naar 51,2 in juni – de eerste keer boven de 50-grens sinds juni 2024. Daarmee worden de bedrijfsomstandigheden in de sector voor het eerst in een jaar als verbeterd beoordeeld.

De verbetering vloeit voort uit een toename van zowel binnenlandse als exportorders – het totaal aantal nieuwe orders steeg voor het eerst sinds februari, waarbij exportorders voor het eerst sinds mei 2024 weer positief bewoog. De productieomvang kent nu vier maanden groei en de werkgelegenheid nam in juni bescheiden toe, een welkome onderbreking na vrijwel constant banenverlies.

Leveranciersketens laten enigszins gemengd beeld zien: achterstanden nemen af en levertijden verkorten, maar blijven door geopolitieke factoren nog opvallend druk. De inkoopprijsinflatie ligt op het laagste niveau van de afgelopen zeven maanden, en ook verkoopprijsinflatie was in juni het kleinst tot nu toe in 2025.

Voor MKB-bedrijven in de metaalsector zijn deze signalen relevant. Na een lange periode van teruglopende orders en kostenrisico’s kan de lichte opleving als een eerste indicatie worden gezien dat de bodem bereikt is. De stijging in nieuwe orders, ook internationaal, kan langzamerhand leiden tot meer productieactiviteit bij toeleveranciers uit de metaal. De beperkte groei in werkgelegenheid biedt daarnaast perspectief, al is de krappe arbeidsmarkt in de sector nog niet substantieel verbeterd.

De PMI-stijging boven 50 is een bemoedigend teken – maar de metaalindustrie moet de komende maanden zorgvuldig blijven volgen. Of juni echt het begin is van een breder herstel, wordt mede bepaald door de houdbaarheid van de ordergroei en de prijsdruk in grondstoffen.