Wereldwijde productie aluminium stijgt in mei: grote stijgingen in China, Afrika en Noord-Amerika

De wereldwijde productie van aluminium heeft in mei 2025 een duidelijke stijging laten zien. Volgens cijfers van de International Aluminium Institute kwam de productie uit op 6,08 miljoen ton, een toename van 3,4% ten opzichte van april. Daarmee is het de hoogste maandproductie sinds het begin van dit jaar.

China blijft de drijvende kracht achter de wereldproductie. In mei produceerde het land naar schatting 3,55 miljoen ton aluminium – een niveau dat het land sinds december 2023 niet meer had bereikt. De groei wordt onder andere toegeschreven aan gunstige energieomstandigheden in het zuidwesten van China, waar waterkrachtcentrales profiteren van het regenseizoen. Ook elders in de wereld laten de cijfers een stijgende lijn zien: Afrika en Noord-Amerika noteerden beide een hoogtepunt in de productie in 2025 met respectievelijk 145.000 en 323.000 ton.

Europa blijft in vergelijking achter. De productie in West-Europa bleef stabiel op 262.000 ton, terwijl Oost- en Centraal-Europa samen uitkwamen op 350.000 ton. In Oceanië en Zuid-Amerika was een lichte krimp zichtbaar, terwijl het Midden-Oosten stabiel bleef op een niveau van 541.000 ton.

Opvallend is dat ook de gemiddelde dagelijkse productie wereldwijd omhoogging: van 196.000 ton per dag in april naar 196.200 ton in mei. Het lijkt erop dat producenten wereldwijd hun capaciteit verder aan het opschalen zijn, mede ingegeven door een aantrekkende vraag en stabielere energiekosten.

Bron: alcircle.com