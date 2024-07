Werkgevers proberen vastgelopen cao-onderhandelingen vlot te trekken met nieuw voorstel

De cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf (onderdeel van de cao’s in de Metaal en Techniek) verlopen zeer moeizaam. De verschillen van inzicht tussen werkgeversorganisaties en de vakbonden hebben in de afgelopen weken geleid tot landelijke acties om de druk op de werkgeversorganisaties op te voeren. Een en ander heeft geleid tot een verbeterd aanbod waarbij de lonen over een periode van 24 maanden met 12,7 procent zullen stijgen. Daarnaast zijn de werkgevers bereid om de premie te betalen die het mogelijk maakt voor werknemers om vervroegd uit te treden.

Alle werknemers die aanmerking komen voor vervroegde uittreding moeten dat ook kunnen

Werkgeversonderhandelaar Ron Fallon geeft aan dat de werkgevers in de Metaal en Techniek het graag mogelijk willen maken dat werknemers vervroegd kunnen uittreden wanneer ze willen. Om dit mogelijk te maken willen de werkgevers dus de premie betalen die dit mogelijk maakt, maar verwachten dan wel dat er snel een nieuwe cao-overeenkomst gesloten gaat worden. De expiratiedatum van de cao’s in de Metaal en Techniek zijn inmiddels al bijna 3 maanden geleden verstreken en met dit nieuwe voorstel hebben de werkgevers een signaal afgegeven richting de vakbonden dat het hen er veel aan gelegen is om snel de cao-onderhandelingen weer op te pakken.