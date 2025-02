Nederlandse metaalindustrie bezorgd over nieuwe Amerikaanse importheffingen

Op 10 februari 2025 kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat hij importheffingen van 25% op staal en aluminium zal invoeren. Deze maatregel, die op 12 maart ingaat, heeft verstrekkende gevolgen voor de Nederlandse en Europese metaalindustrie. Zowel Koninklijke Metaalunie als FME uiten hun bezorgdheid en roepen de Nederlandse overheid op om binnen de EU in actie te komen tegen deze handelsbarrière.

Impact op de Nederlandse metaal- en technologische industrie

De Verenigde Staten zijn een belangrijke handelspartner voor Nederland. In 2023 exporteerde Nederland voor ongeveer 33,8 miljard euro naar de VS, waarvan een aanzienlijk deel industriële producten betrof. Met name de technologische industrie en de maakindustrie kunnen hard worden geraakt door de invoerrechten. In datzelfde jaar exporteerde Nederland nog zo’n 850.000 ton aan staal en aluminium naar de VS, waarmee het na Duitsland en Italië de grootste staalexporteur binnen de EU naar de Verenigde Staten was.

Paul Verlinden, beleidssecretaris internationaal ondernemen bij Metaalunie, waarschuwt voor de negatieve effecten: “Deze importheffingen schaden de Nederlandse economie, vergroten geopolitieke spanningen en zetten de handelsrelatie met de Verenigde Staten onder druk.” Bovendien bestaat het risico dat niet alleen basisproducten worden getroffen, maar ook afgeleide producten, wat de impact verder vergroot. Metaalunie volgt de situatie nauwlettend en houdt de achterban op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Dreiging van een handelsoorlog

FME benadrukt dat deze heffingen voortbouwen op de tarieven die Trump al in zijn eerste ambtstermijn invoerde. Sinds 2018 golden er al Amerikaanse importheffingen van 25% op staal en 10% op aluminium. In de afgelopen jaren konden sommige landen echter uitzonderingen verkrijgen. De nieuwe maatregelen maken deze uitzonderingen ongedaan en dreigen de spanningen verder op te voeren. Een escalatie zou kunnen leiden tot een bredere handelsoorlog tussen de EU en de VS, een scenario dat schadelijk is voor beide economieën.

Oproep aan de Nederlandse overheid

Zowel Metaalunie als FME pleiten voor een krachtige reactie van de Nederlandse en Europese overheden. “Als het niet lukt om de heffingen van tafel te krijgen, dan is een tegenreactie noodzakelijk om de negatieve gevolgen te beperken,” stelt Verlinden. FME roept het Nederlandse kabinet op om zich in EU-verband sterk te maken tegen verdere handelsbelemmeringen en actief te werken aan een diplomatieke oplossing.

De komende weken zullen cruciaal zijn voor de toekomst van de handelsrelatie tussen Nederland en de VS. De Nederlandse metaalindustrie hoopt dat er snel een oplossing komt om de economische schade te beperken en de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven te waarborgen.