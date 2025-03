Metaalunie: “Mkb moet eindelijk de norm worden in wetgeving”

Koninklijke Metaalunie reageert positief op de kabinetsplannen om de regeldruk voor ondernemers te verminderen. Volgens de brancheorganisatie is het hoog tijd dat het mkb als uitgangspunt wordt genomen bij het maken van nieuwe wetten. “Regeldruk is het grootste knelpunt voor mkb-bedrijven,” zegt Derk Jan Meijer, beleidssecretaris Deregulering bij Metaalunie. “Wij steunen deze lijn volledig, maar verwachten wel concrete resultaten.”

Het kabinet wil zowel nieuwe als bestaande regeldruk aanpakken, met speciale aandacht voor kleinere bedrijven. Een van de belangrijkste wijzigingen is de aangescherpte Bedrijfseffectentoets (BET), waarin op aandringen van Metaalunie nu expliciet moet worden afgewogen of kleine bedrijven met weinig personeel kunnen worden uitgezonderd of onder een lichter regime kunnen vallen. Ook wordt een ‘lastenluwe’ implementatie van Europese regelgeving de standaard en krijgt het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) meer invloed op de toetsing van wetgeving. Meijer noemt deze aanpassingen een belangrijke stap vooruit en benadrukt dat ze aansluiten bij de lobby van Metaalunie voor een onderdrempel in wetgeving voor bedrijven tot 25 medewerkers.

Toch ziet Metaalunie nog uitdagingen. Volgens Meijer is er een cultuuromslag nodig bij ministeries, zodat de ambities om het mkb te ontzien ook daadwerkelijk in wetgeving worden doorgevoerd. Daarnaast roept hij de Tweede Kamer op om negatieve adviezen van het ATR serieus te nemen en zo nodig wetten aan te passen.

Voor de bestaande regeldruk verwijst Metaalunie naar het mkb-indicatorbedrijven-onderzoek, waarin de grootste knelpunten en mogelijke oplossingen al zijn vastgelegd. Tien van de twaalf grootste problemen vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Mooie woorden zijn niet genoeg,” stelt Meijer. “Het is tijd om van ‘Think Small First’ naar ‘Act Small First’ te gaan. Ondernemers willen minder regels, en ze willen dat nu zien.”