Afzetprijzen in de industrie stijgen met 1,4% in februari

In februari 2025 zijn de afzetprijzen van de Nederlandse industrie gemiddeld met 1,4% gestegen ten opzichte van dezelfde maand in 2024, volgens recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze toename volgt op een stijging van 1,8% in januari.

Invloed van olieprijzen op de industrie

De prijsontwikkelingen in de industrie zijn nauw verbonden met de fluctuaties in de olieprijzen. In februari bedroeg de prijs van een vat ruwe North Sea Brent olie bijna €72, wat neerkomt op een daling van bijna 5% vergeleken met het voorgaande jaar. Ter vergelijking: in januari was de prijs ruim €75, bijna 4% hoger dan een jaar eerder.

Prijsontwikkelingen in diverse sectoren, prijzen metaalproducten stijgen met 1%

De afzetprijzen variëren aanzienlijk tussen de verschillende bedrijfstakken. In februari zagen de voedingsmiddelenindustrie en de chemische sector prijsstijgingen van respectievelijk 5,3% en 2,1% ten opzichte van het voorgaande jaar. De elektrotechnische industrie en de kunststof- en rubbersector noteerden beide een prijsstijging van 1,6%. De metaalproductenindustrie kende een bescheiden stijging van 1%, terwijl de machine- en auto-industrie beide een toename van 0,7% rapporteerden. Daarentegen ondervond de aardolie-industrie een significante prijsdaling van 8%.

Maand-op-maand prijsstijgingen

Naast de jaarlijkse veranderingen zijn er ook maandelijkse prijsontwikkelingen waargenomen. In februari stegen de afzetprijzen van de industrie met 0,3% ten opzichte van januari. Deze stijging was gelijk verdeeld over de binnenlandse en buitenlandse markten, die beide een toename van 0,3% lieten zien.