Nieuwe Stichting Circulaire Maakindustrie versnelt duurzame transitie

Tijdens de Week van de Circulaire Economie hebben FME, Koninklijke Metaalunie en de Federatie NRK de Stichting Circulaire Maakindustrie (CMI) gelanceerd. Dit initiatief helpt de maakindustrie toekomstbestendiger en minder afhankelijk van schaarse grondstoffen te worden. De stichting ondersteunt bedrijven bij circulaire businessmodellen en stimuleert een ondernemersklimaat waarin circulariteit haalbaar wordt.

De circulaire transitie heeft enorme potentie. De maakindustrie en kunststofsector kunnen samen 3,3 megaton CO₂ besparen, de leveringszekerheid van kritieke grondstoffen vergroten en een extra economische waarde van € 3,4 miljard creëren. Sinds 2017 werken bedrijven al aan circulaire innovaties, zoals remanufacturing, betere productontwerpen en geavanceerde recycling. Toch stokt de transitie. Wetgeving is nog grotendeels lineair, circulaire modellen zijn financieel niet sluitend en veel bedrijven onderschatten grondstofrisico’s.

CMI wil deze belemmeringen doorbreken. De stichting richt zich op het informeren en activeren van maakbedrijven, met een sterke focus op het mkb. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar knelpunten en oplossingen binnen circulair ondernemen. Samenwerking met partijen als de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur, RVO en Circonnect speelt hierbij een cruciale rol.

Met deze gezamenlijke aanpak wordt circulariteit niet alleen duurzamer, maar ook economisch aantrekkelijk. De circulaire transitie is geen trend, maar een noodzakelijke verandering. De Stichting Circulaire Maakindustrie zet zich in om deze versnelling mogelijk te maken en de metaalindustrie een leidende rol te geven in deze ontwikkeling.