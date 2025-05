Nieuwe handelsdeal VS-VK versoepelt invoerheffingen op staal en aluminium

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben begin mei 2025 een nieuwe handelsdeal gesloten die onder meer gevolgen heeft voor de import van staal en aluminium. Deze overeenkomst, die voortbouwt op eerdere handelsgesprekken sinds het opheffen van de Amerikaanse invoerheffingen op Europees staal en aluminium in 2022, markeert een verdere stap richting normalisering van het trans-Atlantische handelsverkeer.

Centraal in de deal staat een wederzijdse versoepeling van de tarieven die sinds 2018 van kracht waren. Destijds voerde de Amerikaanse regering onder president Trump importheffingen van 25% op staal en 10% op aluminium in. Hoewel de Europese Unie in 2021 een tijdelijke schorsing van deze tarieven wist te bewerkstelligen, bleven de heffingen voor het Verenigd Koninkrijk als niet-EU-lid na de Brexit bestaan.

Met de nieuwe regeling komt daar nu verandering in: het VK mag jaarlijks tot 500.000 ton staal en 21.600 ton aluminium tariefvrij naar de VS exporteren, mits deze producten volledig in het VK geproduceerd zijn. Tegelijkertijd bellofde het VK toe bepaalde Amerikaanse producten zoals bourbon en motorfietsen vrij te stellen van vergeldingsheffingen die het sinds 2018 oplegde.

De deal heeft vooral symbolische waarde in een tijd waarin geopolitieke spanningen de wereldhandel beïnvloeden. Het geeft aan dat nauwe(re) bilaterale samenwerking mogelijk blijft, zelfs in een periode van toenemend handelsprotectionisme. Voor Britse staalproducenten, die de afgelopen jaren marktaandeel in de VS verloren, betekent het een gedeeltelijk herstel van exportmogelijkheden. Amerikaanse afnemers kunnen op hun beurt rekenen op een stabielere en mogelijk goedkopere aanvoer van bepaalde staalsoorten.

Hoewel de gevolgen voor Nederlandse MKB-bedrijven in de metaalindustrie op het eerste gezicht beperkt lijken, kan de overeenkomst op termijn invloed hebben op de prijsvorming en concurrentieverhoudingen binnen Europa. Zeker voor bedrijven die afhankelijk zijn van internationale ketens of export naar het VK of de VS.

