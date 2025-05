Industrieomzet stijgt in eerste kwartaal 2025, metaal blijft onveranderd

De Nederlandse industrie noteerde in het eerste kwartaal van 2025 een omzetstijging van 2,9% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de grootste groei sinds het eerste kwartaal van 2023. De stijging werd voornamelijk gedreven door een toename van de buitenlandse afzet, die met 4,7% groeide. De binnenlandse omzet bleef daarentegen stabiel.

Binnen de industrie waren er aanzienlijke verschillen tussen sectoren. De voedings- en genotmiddelenindustrie zag de grootste omzetgroei met 8,1%, gevolgd door de elektrotechnische en machine-industrie met een stijging van 7,2%. De transportmiddelenindustrie kende echter een daling van 11,6%.

De metaalindustrie bleef vrijwel onveranderd met een omzetgroei van 0,1%. Deze stagnatie contrasteert met de positieve ontwikkelingen in andere sectoren en suggereert dat de metaalindustrie mogelijk te maken heeft met specifieke uitdagingen, zoals veranderende marktvraag of concurrentiedruk.

De afzetprijzen in de industrie stegen met gemiddeld 1,2% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024. De binnenlandse afzetprijzen namen toe met 1,2%, terwijl de buitenlandse afzetprijzen met 1,3% stegen. De voedings- en genotmiddelenindustrie kende de grootste prijsstijging van 5,2%, terwijl de raffinaderijen en chemische industrie een prijsdaling van 1,8% zagen.

Ondanks de omzetgroei ervaren ondernemers in de industrie aanhoudende druk op de winstgevendheid. Voor het dertiende kwartaal op rij rapporteerden meer ondernemers een verslechtering van de winstgevendheid dan een verbetering. In het eerste kwartaal van 2025 gaf per saldo 4,5% van de producenten aan dat de winstgevendheid is verslechterd.

Daarnaast zijn er in het eerste kwartaal van 2025 84 faillissementen uitgesproken in de industrie, vijf meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hoewel dit een lichte stijging is, blijft het aantal faillissementen relatief laag in vergelijking met eerdere jaren.