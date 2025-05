Productiegroei Nederlandse industrie houdt aan ondanks zwakke vraag

In april 2025 blijft de Nederlandse industrie een opmerkelijk beeld vertonen: de productie groeit licht, terwijl de vraag zwak blijft. De Nevi Inkoopmanagersindex (PMI) daalde van 49,6 in maart naar 49,2 in april, het laagste niveau in drie maanden. Een score onder de 50 duidt op een krimp van de bedrijfsactiviteit.

Ondanks de zwakke vraag nam de productieomvang licht toe, zij het onder het langetermijngemiddelde. Deze stijging wordt toegeschreven aan nieuwe klantenwerving, pogingen om de capaciteit te vergroten en, in mindere mate, meer nieuwe orders.

De aanhoudend zwakke vraag leidde tot een daling van de inkoopactiviteiten en inspanningen om voorraden te verkleinen. Deze afname van de inkoopactiviteiten was de grootste tot nu toe dit jaar. Als gevolg hiervan daalde de materiaalvoorraad in grotere en historisch gezien hoge mate. De verlenging van de gemiddelde levertijden was in april minimaal, wat door de panelleden werd toegeschreven aan voorraadproblemen en onderhoudsonderbrekingen bij leveranciers.

Een positief punt voor de fabrikanten was dat de daling van de inkoopactiviteiten de kostendruk verder verlichtte. De inkoopprijsinflatie was nog steeds aanzienlijk maar bleef onder het langetermijngemiddelde, en was de kleinste sinds het begin van dit jaar. Tegelijkertijd was er wederom sprake van hogere verkoopprijzen, als gevolg van de poging van bedrijven om de hogere kostendruk door te berekenen aan hun klanten. De verkoopprijsinflatie was echter eveneens de kleinste tot nu toe in 2025.

Op de arbeidsmarkt was er in april sprake van de negende achtereenvolgende daling van de personeelsbestanden bij de Nederlandse productiebedrijven. De daling werd met name gerealiseerd door het verminderen van het aantal tijdelijke krachten en het niet vervangen van vertrekkende personeelsleden.

De verwachtingen van de Nederlandse fabrikanten voor de toekomstige productieomvang bleven positief, al was dit vertrouwen het kleinste in vier maanden en historisch gezien laag. Ondanks de impact van het huidige geopolitieke klimaat op het ondernemersvertrouwen, bleven sommige bedrijven hoopvol over een herstel van het ordervolume.