Ondernemersvertrouwen zakt verder in tweede kwartaal 2025; metaalindustrie blijft voorzichtig

Het ondernemersvertrouwen in Nederland is in het tweede kwartaal van 2025 verder gedaald naar -7,5, ten opzichte van -5,4 in het eerste kwartaal. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van het CBS, de KVK, het EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW. Voor de metaalindustrie, als onderdeel van de industrie, blijft het sentiment voorzichtig, met een ondernemersvertrouwen van -6,0 in het tweede kwartaal, een lichte verbetering ten opzichte van -6,5 in het eerste kwartaal.

De daling in het totale ondernemersvertrouwen wordt met name veroorzaakt door negatieve ontwikkelingen in sectoren zoals de groothandel en handelsbemiddeling, waar het vertrouwen daalde van -3,2 naar -12,2, en de zakelijke dienstverlening, die van een positief vertrouwen van 3,2 naar -4,1 ging. In tegenstelling daarmee liet de informatie- en communicatiesector een positieve ontwikkeling zien, met een stijging van -1,6 naar 1,2.

Ondanks de algemene daling in vertrouwen, ervaren ondernemers minder belemmeringen in hun bedrijfsvoering. Het aandeel ondernemers dat een tekort aan arbeidskrachten als belangrijkste belemmering noemt, is gedaald naar 35%, vergeleken met bijna 48% halverwege 2022. Echter, het aandeel ondernemers dat onvoldoende vraag als belemmering ervaart, is gestegen naar 19%.

Voor ondernemers in de metaalbranche onderstreept deze ontwikkeling het belang van waakzaamheid en aanpassingsvermogen. Terwijl sommige sectoren tekenen van herstel vertonen, blijven andere achter.

