Productie in de bedrijfsklasse Metaalproducten vertoont lichte groei in mei 2025

Na maanden van krimp lijkt de Nederlandse industrie in mei 2025 weer wat lucht te krijgen. Volgens het CBS nam de totale industriële productie met 0,8 procent toe vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Goed nieuws, zou je denken – maar wie beter kijkt, ziet dat het herstel allesbehalve gelijk verdeeld is over de sectoren.

Waar branches zoals ‘Reparatie en installatie machines’ spectaculaire groeicijfers laten zien (+15,9 procent), moet de metaalproductenindustrie het doen met een plus van 0,6 procent. Ook dat is groei, maar het verschil met de koplopers is groot

Toch valt er wel wat hoop uit deze cijfers te halen. In april was er namelijk nog sprake van krimp, dus het feit dat er überhaupt weer groei is, hoe beperkt ook, betekent dat het ergste mogelijk achter ons ligt. Maar het beeld blijft broos: van een krachtige opleving is nog geen sprake.

De metaalbranche, en zeker het MKB binnen die sector, moet zich dus voorlopig nog zien te redden in een grillige omgeving. De vraag naar reparatie en installatie van machines trekt weliswaar aan, en dat zou op termijn ook extra werk kunnen opleveren voor metaalbedrijven die als toeleverancier fungeren. Maar zover is het nog niet.

Kortom: de industrie beweegt weer, maar het gaat met kleine stappen. Voor metaalbedrijven is het nu vooral zaak om alert te blijven. Mei was misschien het begin van een herstel, maar zekerheid is er nog lang niet.