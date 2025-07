Aluminium blijft in waarde stijgen voor luchtvaartsector

De luchtvaartindustrie staat voor een dubbele uitdaging: groeien in vervoerscapaciteit en tegelijkertijd verduurzamen. In dat spanningsveld wint aluminium opnieuw terrein als het metaal dat beide doelstellingen dichterbij brengt. Een recente analyse van AlCircle laat zien dat de rol van aluminium in de luchtvaart verder toeneemt, met name door de combinatie van sterkte, gewicht, corrosiebestendigheid en recyclebaarheid.

Aluminium wordt al decennialang gebruikt in vliegtuigen, met toepassingen in onder meer rompen, vleugels en landingsgestellen. Wat opvalt in de huidige ontwikkeling, is de toegenomen verfijning in legeringen en productiemethoden. Nieuwe aluminiumsoorten, vaak versterkt met elementen als koper, magnesium of zink, leveren prestaties die eerder voorbehouden waren aan veel duurdere materialen zoals titanium of carboncomposieten.

Tegelijkertijd past aluminium goed in de circulaire strategie├źn waar de luchtvaartindustrie steeds nadrukkelijker op inzet. Recyclage van vliegtuigonderdelen levert een energiebesparing op tot wel 95 procent ten opzichte van primaire productie, zonder verlies van materiaalkwaliteit. Gezien de strenge veiligheidseisen en het lage gewicht dat nodig is in de luchtvaart, blijft aluminium daarmee een logische keuze.

Voor MKB-bedrijven in de metaal biedt deze ontwikkeling interessante perspectieven. Niet alleen in de toelevering van hoogwaardige aluminiumcomponenten, maar ook in kennis van bewerkingen als extrusie, anodisatie en verspaning. Zeker nu ook kleinere vliegtuigfabrikanten en dronebouwers aan schaal winnen, ontstaat er vraag naar flexibele partners met technische knowhow en korte levertijden.

Hoewel er volop innovatie is met nieuwe materialen, blijkt aluminium nog altijd moeilijk te vervangen in toepassingen waar gewichtsreductie en betrouwbaarheid centraal staan. Daarmee blijft het metaal niet alleen in de luchtvaart, maar ook in de metaalindustrie zelf, een factor van blijvende betekenis.

Bron: alcircle.com