Zonder technisch talent geen doorbraak in transitie

Nederland staat voor enorme maatschappelijke uitdagingen — denk aan het woningtekort, energietransitie, slimme mobiliteit en duurzame voedselproductie. De technologische industrie kan deze opgaven helpen oplossen. Maar maatwerkoplossingen blijven dode letter als er geen mensen zijn met de juiste technische en digitale vaardigheden om ze te bedenken, te bouwen én in de praktijk te brengen.

Bijna alle bedrijven in de technologische industrie kampen met structurele tekorten aan technici op mbo-, hbo- of wo-niveau. Tegelijkertijd stroomt door demografische ontwikkelingen steeds minder jongeren in technische opleidingen. De snel oprukkende vergrijzing drukt verder op het arbeidsaanbod, waardoor essentiële (proces)innovaties dreigen stil te vallen en concurrentiekracht onder druk komt te staan.

De oplossing ligt niet alleen in het aantrekken van meer vakmensen, maar ook in het verhogen van arbeidsproductiviteit via technologie en digitalisering. Innovatieve én inclusieve technologie kan helpen medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in te schakelen, en tegelijkertijd de duurzame inzetbaarheid van het personeel vergroten. Iedereen moet de kans krijgen zijn talent te benutten.

In het ‘Aanvalsplan Arbeidstekorten Techniek, Bouw en Energie’ bundelen technische sectoren en vakbonden hun krachten om instroom te versterken, uitstroom te beperken en productiviteit te verhogen. Maar deze initiatieven volstaan niet zonder actieve steun van de overheid. Alleen door samen op te trekken, kunnen structurele oplossingen ontstaan.

Het nieuwe kabinet staat voor een keuze: maak van de bouw van technisch talent een absolute prioriteit. Investeringen in werkplekleren, het verankeren van techniek vanaf de basisschool, het wegnemen van financiële drempels voor technische opleidingen — het zijn geen luxeopties, maar randvoorwaarden. Open ook de deuren voor internationaal techniektalent, zolang de binnenlandse stroom onvoldoende is. En pas de wetgeving zodanig aan dat cruciale beroepen makkelijker toegankelijk worden zonder in te boeten op veiligheid.

De komende verkiezingen bieden een uitgelezen kans om de arbeidsmarktvraagstukken voorspoedig en structureel aan te pakken — voor een duurzame economie, vitale industrie en brede welvaart.